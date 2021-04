NBA, Ben McLemore è un Lakers: “Giocherò col migliore al mondo”

È un sorridente Ben McLemore quello che si è presentato di fronte ai giornalisti in conferenza stampa. Tagliato recentemente dagli Houston Rockets, il giocatore ha firmato poche ore fa per i Los Angeles Lakers, pronto a calarsi immediatamente in una nuova avventura. L’ex giocatore di Sacramento, ha quindi espresso tutta la sua felicità:

“Penso di aver preso la decisione giusta unendomi ai Lakers, è la situazione ideale per me e per la mia famiglia. Ora devo solo conoscere il nuovo contesto, così come i compagni. È un grande onore giocare con il miglior giocatore del mondo, LeBron James. E poi giocare con uno come Anthony Davis, un altro grande di questo gioco.”

Il prodotto di Kansas ha parlato anche del motivo per cui ha scelto di unirsi ai Purple and Gold:

“Quando sono stato tagliato dai Rockets, mi sono riunito con la mia famiglia e i miei agenti per capire la decisione migliore da prendere per il mio futuro. E penso di averla presa. Prima di impegnarmi con i Lakers, ho parlato con coach Frank Vogel. Abbiamo parlato, tra le altre cose, della serie di Playoff dell’anno scorso tra la mia ex squadra ed i Lakers. Mi ha detto che durante la serie voleva impedirmi di ricevere palla perché sapeva che ero una minaccia, specialmente da dietro l’arco. Mi ha detto che qui potevo essere importante uscendo dalla panchina e portare qualità al tiro. Mi ha rassicurato in un certo senso.”

Per concludere la conferenza stampa, ha parlato del rapporto speciale che ha con il suo nuovo compagno di squadra, Kentavious Caldwell-Pope:

“Quando sono arrivato ho parlato subito con KCP. Siamo rimasti vicini dal Draft 2013, sono stato scelto 1 posizione prima di lui. Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Sono felice di essere qui con lui.”

