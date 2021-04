NBA, Joel Embiid dominante contro Boston: “Sono ancora in fase di recupero”

I Philadelphia 76ers sembrano una squadra totalmente diversa rispetto a quanto fatto vedere nella scorsa stagione. Con Doc Rivers in cabina di regia, infatti, i Sixers sono stati in grado di compiere il proverbiale salto di qualità, anche grazie alla definitiva consacrazione di Joel Embiid.

Il centro, a pieno titolo nella conversazione per l’MVP di quest’anno, sta mantenendo un’assurda media di 29.9 punti, 11.2 rimbalzi e 3.2 assist; alla seconda gara dopo il rientro dalla contusione rimediata contro i Washington Wizards, Embiid ha collezionato 35 punti e 6 rimbalzi, garantendo la vittoria dei suoi sui Boston Celtics.

La star di Philadelphia ha poi avuto modo di discutere della sua condizione durante l’intervista postpartita, affidata a Reggie Miller. Queste le parole di Embiid:

“Sto ancora recuperando. È la seconda partita dal rientro, sto ancora lavorando per tornare alla forma in cui ero prima di infortunarmi, ma a parte quello mi sento molto bene. Devo solo continuare a giocare partite e tornare alla condizione in cui ero.”