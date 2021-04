NBA, debutta Cousins: “Mai stato così in forma”

Sette minuti in campo: 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Il debutto con la maglia dei Clippers di DeMarcus Cousins è stato sicuramente positivo. Dopo aver firmato un 10-day contract con i losangelini, l’ex Rockets vuole giocarsi tutte le sue carte per rimanere in squadra dopo le complicatissime ultime esperienze.

Dopo le 25 partite con Houston, da cui poi è stato rilasciato, Cousins ora prova a ritagliarsi uno spazio fisso nei Clippers:

“Ho lavorato tantissimo per arrivare qui. Mi sento bene, il mio corpo sta bene. Non sono mai stato così in forma nella mia carriera. A questo punto voglio solo scendere in campo e mostrare tutto quello che so fare, che sono in salute e che posso giocare ad alti livelli” “Capisco la situazione in cui mi trovo. Voglio sfruttare qualsiasi opportunità mi verrà data e controllare tutto ciò che è in mio potere di fare”

A commentare il debutto di Cousins è stato anche coach Lue, che ha espresso soddisfazione e apprezzamenti:

“Cousins è stato bravo. Ha avuto difficoltà perché non conosce ancora tutti gli schemi offensivi, ma resta comunque un problema per gli avversari. È grosso, gioca in post, tira da 3, sa passarla. Sappiamo già che è un grande talento, dobbiamo solo farlo ambientare offensivamente e difensivamente”

Anche Paul George ha lodato il nuovo compagno di squadra:

“È stato grande. Lui è un All-Star, è ancora uno dei lunghi più talentuosi della lega. Sa attaccare, prendere rimbalzi. Penso che abbiate visto fargli fare di tutto stasera, e ha ancora molto da mostrare”

Leggi anche:

Joel Embiid dominante contro Boston: “Sono ancora in fase di recupero”

Gasol resta la riserva di Drummond: “Mi farò comunque trovare pronto”

Harden starà fuori per infortunio, ma Brooklyn recupera Durant