NBA, Gasol resta la riserva di Drummond: “Mi farò comunque trovare pronto”

Marc Gasol è stato uno dei migliori in campo nella vittoria di questa notte dei Lakers contro Toronto. Ritornato titolare visto l’immediato infortunio del nuovo arrivato Andre Drummond, il catalano ha offerto una prova molto solida che ha rilanciato la sua candidatura a centro titolare della squadra.

Coach Vogel ha però ribadito immediatamente che il posto di centro titolare, nonostante l’ottima prestazione, resta e resterà di Andre Drummond, spiegandone anche le motivazioni:

“Partiremo sempre con Andre. Per questo lo abbiamo preso. Abbiamo bisogno di far giocare tanti minuti a Drummond per farlo ambientare e adattare al nostro sistema di gioco visto che mancano poche partite ai Playoff e lui sarà il titolare”

Gasol, negli scorsi giorni, aveva descritto come “pillola difficile da mandar giù” l’arrivo di Drummond, che gli ha tolto il posto da titolare. Messi da parte i malumori, l’ex Grizzlies ha espresso tutto il suo sostegno alla causa dei Lakers, mettendo da parte gli interessi personali:

“Mi farò comunque trovare pronto. Sono totalmente al servizio della squadra. Sarò pronto quando toccherà a me. So che dobbiamo provare a far ambientare Andre. Dobbiamo aspettare il rientro di LeBron e AD che dovranno ritrovare intesa coi titolari. Sarò pronto in qualsiasi occasione. 5, 10 minuti, in qualsiasi posizione. Potrò non giocare ma sarà comunque pronto, è la mia promessa”