NBA, Joel Embiid favorito per il titolo di MVP

Senza alcun dubbio, per il titolo di MVP della regular season vedremo una gara serrata. LeBron James e Joel Embiid sembrano momentaneamente i due protagonisti principali e, KO togliendo, assisteremo a una sfida fino all’ultimo canestro. La classifica dei candidati si è però ribaltata, con il numero 21 dei Philadelphia 76ers che si è preso l’etichetta di favorito proprio ai danni di James.

Secondo quanto riportato dai bookmakers statunitensi, in particolare da William Hill, Joel Embiid riporta una quotazione di +200, seguito a ruota dal numero 23 dei Los Angeles Lakers con +225. L’ultimo gradino del podio spetta a Nikola Jokic con +350, taccheggiato dal gioiellino dei Dallas Mavericks Luka Doncic – +1300. Sesto con +1600 il vincitore delle ultime due edizioni, il greco Giannis Antetokounmpo.

Joel Embiid sta disputando una stagione da urlo. Fin qui ha giocato 30 partite con una media di 30.2 punti, 11.6 rimbalzi e 3.3 assist. Secondo ESPN, il camerunese è sulla strada giusta per raggiungere Steph Curry come gli unici giocatori ad avere una media di 30 punti con il 50% di realizzazione dal campo e il 40% dalla linea dei tre punti. Inoltre, Embiid potrebbe diventare il primo centro a vincere il titolo di MVP dal 2000, anno in cui a trionfare fu Shaquille O’Neal.

Il classe ’94 salterà la partita di giovedì notte, contro i Chicago Bulls, a causa dei protocolli anti Covid-19.

