Pau Gasol sarà il protagonista di una nuova docuserie sugli ultimi mesi della sua carriera. Il tutto sarà prodotto da PG Productions, RTG Features e THINK450, la divisione contenuti della NBPA, e diretto da Oriol Bosch. La serie sarà composta da quattro episodi e racconterà la preparazione di Gasol per il suo ultimo grande evento, le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Come affermato da Variety, la serie sarà incentrata su “cicatrici fisiche, sfide emotive, eredità personale, così come i nuovi impegni familiari”, ed è in produzione dal 2019. Pau Gasol ha anche rilasciato una breve intervista in cui parla del progetto:

“Arriva un momento in cui la carriera di un giocatore professionista giunge al termine. Non sarà un momento felice per me, ma bisogna prepararsi per questo poiché si creerà un vuoto enorme che dovrò riempire. Spero che questa serie aiuti a far luce sul mio stato d’animo mentre io mi preparo a cosa verrà dopo.”

Dopo alcuni mesi in cui si vociferava di una sua permanenza in NBA, specialmente ai Lakers con il fratello Marc, Pau Gasol ha deciso di far ritorno in patria dopo 20 anni, firmando con il Barcellona. Il suo obbiettivo ora sono le Olimpiadi di Tokyo 2021, dopo le quali probabilmente appenderà per sempre le scarpe al chiodo.

Gasol arrivò in NBA nel 2001, esordendo con i Memphis Grizzlies. Con loro giocò sei stagioni, affermandosi come una delle migliori ali grandi di tutto il mondo, diventando anche un All-Star. Successivamente si unì ai Los Angeles Lakers di Kobe Bryant, con cui vinse due titoli NBA consecutivi (2009 e 2010,ndr). Infine ha chiuso la sua carriera in NBA ai Bucks, dopo aver giocato anche per i Chicago Bulls e per i San Antonio Spurs.

