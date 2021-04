NBA, Evan Fournier out per la gara con i Philadelphia 76ers

Non buone notizie in casa Boston Celtics che si troveranno ad affrontare la prossima gara contro i Philadelphia 76ers con alcune assenze importanti. I ragazzi di Brad Stevens dovranno fare a meno, oltre a Tristan Thompson, anche di Evan Fournier, entrambi assenti per protocollo di Salute e Sicurezza anti-Covid.

Dopo un avvio quasi disastroso nella sua esperienza in maglia biancoverde, Fournier è stato decisivo nelle ultime due gare in uscita dalla panchina. La guardia francese ha messo a referto 23 punti nella vittoria con i Rockets e 17 punti nella vittoria ai danni degli Charlotte Hornets.

Boston ha vinto quattro delle ultime sei partite e in una Eastern Conference così incerta e combattuta ha ancora la possibilità di puntare al quel quarto posto che le darebbe il fattore campo nel primo turno di Playoff.

