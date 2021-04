NBA, Jrue Holiday: “L’estensione una formalità, voglio restare a lungo qui”

Per Jrue Holiday non sembra essere stato troppo difficile firmare l’estensione di contratto con i Milwaukee Bucks, dopo una sola stagione. Il soggiorno della guardia nella franchigia, seppur ancora breve, ha dato subito i suoi frutti in ambo le direzioni. I Bucks hanno proposto un’estensione quadriennale da 134 milioni, con il quarto anno in player option. Cifra che lieviterà ulteriormente fino a toccare i 160 milioni in caso di scatto di alcuni bonus inseriti a contratto. Per la felicità del giocatore stesso:

“Quando vedi le persone intorno a te molto emozionate o semplicemente felici per qualcosa, puoi capirlo guardandole. E sentire questa felicità tramite le loro voci, è ancora più bello. Dopo aver visto il contratto, ho pensato: hey, mi vogliono davvero qui.” “Non si tratta solo di quello che mi danno in campo, ma soprattutto fuori, di come i miei compagni di squadra si comportano. Sono tutte bravissime persone. Mi hanno fatto sentire come in famiglia, mi hanno voluto intorno a loro. È bello avere queste persone attorno a te e alla tua famiglia, perciò è stato semplice prendere una decisione.”

I Bucks hanno ottenuto Jrue Holiday dai Pelicans assieme a Sam Merrill, in cambio di Eric Bledsoe, George Hill, la scelta al primo round del Draft 2020, utilizzata per R.J Hampton e due future prime scelte. Il contributo portato dal giocatore alla franchigia è stato finora enorme con 17 punti, 5.4 assist, 4.6 rimbalzi, e quasi due rubate di media in stagione.

“La squadra si è formata qui, hanno giocato assieme per molto tempo e hanno vinto assieme. Sono arrivati al punto che tutti conoscono tutti e sanno cosa fare come farlo. Ho pensato di voler far parte di tutto ciò.

