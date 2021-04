NBA, allo studio novità regolamentari per il 2021-22

L’NBA Competition Commitee sta valutando alcune piccole ma significative novità regolamentari per la prossima stagione. Particolare attenzione ad alcuni aspetti spesso oggetto di contestazione: movimenti di tiro innaturali, tiri in sospensione all’altezza della linea da tre punti, blocchi sulla palla e principio di verticalità in difesa. Questo quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da Shams Charania. Non è ancora chiaro se e come si interverrà nel merito delle norme citate dal regolamento vigente. Sempre secondo l’insider NBA di The Athletic, inoltre, il predetto comitato ha discusso di possibili modifiche alla procedura di challenge. Tra le opzioni, l’attribuzione di un secondo challenge ai coach nel caso di prima chiamata a favore o, in alternativa, il mantenimento del timeout utilizzato. Ovviamente in entrambi i casi tutto dipenderebbe da esito positivo dopo instant replay. Le proposte dovranno essere formalizzate al Board of Governors NBA.

