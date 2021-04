NBA, Raptors: Trent Jr. regola gli Wizards sulla sirena. Il commento di coach Nurse

Dopo il successo con ampio margine sui Golden State Warriors, i Toronto Raptors hanno vinto la seconda partita consecutiva. Una vittoria che dà respiro ma arrivata solo sulla sirena, grazie alla tripla di Gary Trent Jr.

Il coach dei Raptors, Nick Nurse, ha commentato così la giocata di Trent Jr. sull’ultimo possesso della gara:

“Tripla difficile. Se non fosse entrata sareste stati tutti qui a chiedermi il perché di un mancato timeout. A volte però dopo averlo chiamato è una lotta liberarsi per la ricezione sulla rimessa. Gli avversari sono pronti, piazzati, cambiano sui blocchi, schierano i loro migliori difensori. Ci sono quindi molte ragioni che consigliano di non chiamare timeout. Siamo stati fortunati che sia andata come è andata ma è da un po’ che dico che eravamo in credito con la fortuna. Doveva entrare un tiro del genere prima o poi. Testa alta e guardare avanti.”