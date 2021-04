NCAA, One Shining Moment celebra il trionfo dei Baylor Bears

I Baylor Bears hanno vinto il titolo NCAA 2021 battendo in finale i Gonzaga Bulldogs di Mark Few, arrivati all’atto conclusivo della stagione ancora imbattuti. Torna dopo un anno di assenza One Shining Moment, celeberrima colonna sonora che accompagna gli highlights della March Madness nel montaggio di CBS e TBS. Oltre due settimane di torneo, dalle First Four alle Final Four di Indianapolis. Una sola squadra, però, ha tagliato la retina del Lucas Oil Stadium.