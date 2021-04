Final Four NCAA, Vogel elogia UCLA: “Da sfavoriti, giusto spirito”

Negli occhi di Frank Vogel, così come in quelli di molti appassionati, c’è ancora il pazzo finale di overtime valso a Gonzaga il pass per la Championship Game NCAA ai danni di UCLA – Bulldogs contro Bears nella notte italiana tra lunedì e martedì. Prima del derby di Pasqua contro i Clippers, in matinée, l’allenatore gialloviola ha riconosciuto l’importanza del percorso fatto da due colleghi in particolare, a capo di programmi collegiali dell’area losangelina. Ecco le sue parole:

“Prima di iniziare voglio citare rapidamente i grandi traguardi raggiunti da due coach locali a livello di college basketball, Mick Cronin ed Ernie Enfield che hanno concluso una stagione spettacolare: Ernie alle Élite 8 con USC e Mick arrivato fino alle Final Four, inclusa la partita di ieri notte. Hanno regalato molte gioie ai tifosi di college basketball di LA e dintorni e volevo rendere loro merito. […] Della partita di ieri [UCLA vs Gonzaga ndr.] mi sono goduto ovviamente il finale, ma ho apprezzato in generale lo spirito con cui la squadra ha giocato, credendo nell’impresa pur arrivando da sfavoriti contro un avversario imbattuto. Si sono creati un’opportunità per vincere e c’è voluto un tiro notevole per avere la meglio su di loro. Mi ha ricordato il Championship Game di Vilanova di qualche anno fa e ovviamente il tiro di Laettner. Momenti speciali, anche se dolorosi per gli sconfitti, il bello del college basketball.”

Frank Vogel discusses last night's wild finish to the UCLA/Gonzaga game, a #LakeShow injury update, and expectations today vs. the Clippers. @LakersReporter pic.twitter.com/QO6Eauqd3r — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 4, 2021

