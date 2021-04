NBA Twitter Trend Topic: Week 15

Meno di 50 giorni all’inizio dei Playoff NBA. Cinquanta come il nuovo numero di maglia di Aaron Gordon, che si è preso la sua rivincita su Dwayne Wade in diretta nazionale. Apriamo così il consueto appuntamento con NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

Celebriamo il weekend delle Final Four NCAA ancora con Wade, che ha ricordato la vittoria valsagli il pass con i Golden Eagles di Marquette nel 2003. “La partita che ha cambiato la mia vita”, ha twittato.

The Game That Changed My Life🙏🏾 https://t.co/AOMLrGTUfG — DWade (@DwyaneWade) March 29, 2021

#TuesdayThoughts

Brooklyn Nets nella parte dei “cattivi” in NBA per la gestione aggressiva del mercato buyout? Steve Nash sta al gioco alla sua maniera.

A good laugh to end pregame media availability: Steve Nash finishes his press conference by letting out a ~roar~ — his impression of the Nets being dubbed the “villains” of the NBA. pic.twitter.com/9L0GKmqgWb — Malika Andrews (@malika_andrews) March 29, 2021

#WednesdayWisdom

*Auguri James*

Ognuno ha il proprio percorso perché non lasciamo che viva la sua vita e impari un po’ alla volta?

I giudizi sul fisico di Wiseman hanno indispettito il compagno Damion Lee.

*Happy birthday James* Everybody journey is different. Why don’t we let him live his life and learn as he goes! This ain’t it slim! https://t.co/6qmpsbbFpq — Damion Lee (@Dami0nLee) March 31, 2021

23 anni fa, il pesce d’aprile meglio architettato della storia NBA: Walt Frazier annuncia il ritorno in NBA a 52 anni.

Throwing back to this classic April Fools’ bit when 52-year-old Clyde returned to the squad 🤣 (via @MSGNetworks) pic.twitter.com/zayc7lnZhT — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 1, 2021

Debutto con infortunio per Andre Drummond. Nulla di grave, comunque: “Ok ho perso un’unghia ma a ogni modo vestire gialloviola è stata una sensazione incredibile. Torno presto @Lakers”

Il morale resta alto.

Well I lost a toe nail 🙄🙄😂 but still felt incredible wearing the purple and gold!! Be back soon 💜💛 @Lakers — Andre Drummond (@AndreDrummond) April 2, 2021

