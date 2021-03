Altro rinforzo in arrivo per i Brooklyn Nets, che con l’ingaggio di LaMarcus Aldridge puntano a rinforzare ulteriormente il frontcourt, in vista dell’assalto al titolo NBA. Aldridge era libero sul mercato dei free agent. Il lungo si era accordato con i San Antonio Spurs per un buyout. Aldridge firmerà un contratto fino a fine stagione al minimo salariale. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN e da Shams Charania di The Athletic.

Agent Jeff Schwartz of @excelbasketball confirms Aldridge's commitment to signing with Nets to ESPN now. Nets have secured Aldridge and Blake Griffin in the buyout market. Brooklyn is loaded for a title run. https://t.co/KchOTq7Foj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021

LaMarcus Aldridge will sign a one-year, veteran’s minimum deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2021

I Brooklyn Nets hanno battuto la concorrenza di diverse squadre, tra cui i Miami Heat e i Los Angeles Lakers. Altro nome caldo sul mercato in queste ore è quello di Andre Drummond. Aldridge ha giocato per nove stagioni ai Portland Trail Blazers, per poi passare ai San Antonio Spurs nel 2015. Ora, a 35 anni, il 7 volte All-Star è pronto a dare una mano ai Brooklyn Nets e inseguire il sogno del suo primo anello.

In questa stagione, Aldridge sta viaggiando con 13.7 punti, 4.5 rimbalzi e 1.7 assist di media a partita. Tira con il 36% da oltre l’arco e questo può aiutare i Nets a liberare l’area per le scorribande di Harden, Irving e Durant.

