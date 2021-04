NBA, Charlotte perde anche Hayward: fuori almeno un mese

Confermata purtroppo per Gordon Hayward e gli Charlotte Hornets, la diagnosi medica della prima ora dopo l’infortunio occorso al giocatore durante la sfida contro i Pacers. Hayward è stato costretto a uscire per un problema al piede destro nel corso del secondo quarto di gioco. La sua condizione, si legge nel comunicato diffuso dalla franchigia, verrà rivalutata tra quattro settimane. Finale di stagione regolare complesso per Charlotte, che dovrà difendere la propria posizione in classifica senza poter però contare né su Hayward né su LaMelo Ball.

Sempre titolare nelle 44 partite disputate in stagione, l’ex Celtics sta mantenendo una media di 19.6 punti, 5.9 rimbalzi e 4.1 assist a partita.

