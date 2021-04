NBA 2K League ha ufficializzato la partnership con PS5, che sarà la console ufficiale della competizione. Una svolta storica visto che si tratta del primo accordo in assoluto della Playstation 5 in un campionato di eSports e, inoltre, è la prima partnership di NBA 2K League con una console.

La quarta stagione della NBA 2K League partirà su PS5 già dalla prossima settimana: lunedì 5 aprile e martedì 6 si inizierà con il torneo di qualificazione ‘Three for All Showdown Qualifier‘ , dove il vincitore andrà a sfidare due influencer nella competizione NBA 2KL ‘Three for All Showdown’ il 9 e 10 aprile.

Il NBA 2KL Three for All Showdown è un torneo online tre contro tre dove parteciperanno fan, giocatori e influencer per giocarsi il montepremi finali di 25 mila dollari della competizione ‘The City’ di NBA 2K21.

Un risultato storico come commenta il presidente della 2K League Brendan Donohue:

“I giocatori della NBA 2k sono i migliori al mondo e, per questo motivo, meritano di utilizzare le attrezzature migliori. In questo ambito, da tanti anni Playstation è il leader mondiale d’intrattenimento”

Le partite saranno trasmesse sui loro canali Twitch e Youtube. NBA 2K Leauge e PS5, inoltre, sono pronti ad organizzare altre competizioni per intrattenere i suoi giocatori: il programma completo verrà rilasciato nelle prossime settimane.

