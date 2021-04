NBA, Rajon Rondo: “C’è rivalità qui a Los Angeles”

Rajon Rondo è pronto al debutto con i Los Angeles Clippers. La prima partita con la nuova maglia sarà quella di domani sera contro i rivali cittadini dei Los Angeles Lakers. Una sfida presente contro passato quindi per Rondo, visto che l’anno scorso si è laureato campione NBA con i gialloviola. Proprio la rivalità tra Clippers e Lakers è stata uno degli argomenti dell’intervista di Rondo insieme a Rachel Nichols di ESPN:

“E’ qualcosa di differente. C’è una rivalità qui a Los Angeles. Ma la maggior parte delle volte ho avuto un sacco di ‘bentornati’. E’ comunque diverso tornare a LA come campione .”

Rajon Rondo è arrivato ai Los Angeles Clippers durante la trade deadline del 25 marzo. Per averlo, i Clippers hanno spedito ad Atlanta Lou Williams e un paio di scelte al secondo giro. Un investimento importante per la franchigia. Rondo è poi dovuto star fermo per qualche giorno a causa di un problema all’adduttore. Ora è arrivato il momento del debutto, contro la sua ex squadra, come affermato da coach Tyronn Lue:

“Lo stavo solo cercando di collegare, vedendo cosa imparava. E’ facile giocare con gli schemi in allenamento, ma quando hai una partita in bilico, è un pochino diverso. E io so quando intelligente sia. Volevo solo vedere come imparava e vedere cosa possiamo incorporare mentre è in campo e provare a partire da lì. Sarà bello vederlo sul parquet.”

Il derby di domani sera vedrà numerose assenze da entrambe le parti. I Los Angeles Lakers saranno ancora privi delle loro due stelle, LeBron James e Anthony Davis. I Los Angeles Clippers saranno invece privi di Patrick Beverley e Serge Ibaka, ma avranno un Rajon Rondo in più.

