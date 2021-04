NBA, le franchigie di Los Angeles pianificano il ritorno dei tifosi

Lo sfrigolio delle scarpe sul parquet, i fischi degli arbitri, il tonfo del pallone che rimbalza, le indicazioni degli allenatori e le esclamazioni dei compagni. Cosa hanno in comune questi suoni? Sono gli unici rumori rimasti negli stadi della NBA in questi sfiancanti tempi di pandemia. La baraonda dei tifosi sembra ormai un dolce ricordo lontano e lo sarà ancora per un po’ di tempo. Ma le due franchigie di Los Angeles potrebbero rispolverare presto le vecchie sensazioni.

Come riportato da ESPN, i Los Angeles Lakers e i Clippers starebbero pianificando il ritorno dei tifosi allo Staples Center. In particolare i gialloviola potrebbero riaprire le porte dello stadio in occasione della partita contro i Boston Celtics del 15 aprile, mentre i Los Angeles Clippers quando ospiteranno i Minnesota Timberwolves il 18 aprile. Le due squadre lavoreranno in sinergia con il County Department of Public Health della città per garantire il ritorno nella più assoluta sicurezza.

Coach Frank Vogel, prima della partita contro i Sacramento Kings di stanotte, ha accolto la notizia con queste parole:

“Sarà super eccitante per tutta la nostra comunità. So che i nostri ragazzi, i nostri allenatori, a nostra organizzazione ne sarebbe estremamente eccitata. Credo che i giocatori sul campo noterebbero comunque l’energia apportata dai tifosi.”

Sempre secondo ESPN, i tifosi ammessi potrebbero essere solo 50. Ma coach Vogel è comunque soddisfatto:

“Non sappiamo esattamente quanti fan potremo ospitare, ma anche soltanto pochi ci porterebbero una grande energia. Io sono solo felice per la comunità di L.A. Una delle cose preferite da tutti è venire a vedere le partite dei Lakers, cosa che non è stata possibile durante questi tempi di pandemia. Sono semplicemente elettrizzato dalla notizia.”

