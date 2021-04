NBA, Damian Lillard: “Perdiamo troppe volte con le big”

I Portland Trail Blazers stanno certamente disputando una discreta stagione con la temporanea sesta posizione nella Western Conference grazie ad un record di 29-19. Tra i protagonisti della compagine dell’Oregon c’è ovviamente Damian Lillard, il quale durante l’ultima conferenza stampa con i giornalisti ha sottolineato un piccolo grande difetto dei suoi: quello di non riuscire ad affrontare le contender nel modo migliore.

Queste le sue parole, dopo la partita persa contro i Milwaukee Bucks:

“Quest’anno sono felice per come sta andando la stagione. Soprattutto perché molte partite che dovremmo vincere, le vinciamo, sia in casa che in trasferta. Tuttavia, contro le grandi squadre non riusciamo a spuntarla, dobbiamo assolutamente fare meglio contro di loro. In queste partite la nostra difesa viene testata ogni minuto, così come il nostro attacco. Abbiamo perso contro i Clippers, in una occasione anche contro i Lakers, quindi contro i Nuggets, poi due volte contro i Bucks e contro i Suns. Fatichiamo troppo contro le big. Questa seconda parte della stagione sarà per noi un test, per vedere se riusciremo a competere con tutti anche ai Playoff.”