NBA, LaMarcus Aldridge commenta il suo debutto con i Nets

Debutto positivo per LaMarcus Aldridge con la maglia dei Nets. L’ex Spurs, tornato in campo a un mese esatto dall’ultima partita NBA disputata – 1 marzo, proprio contro Brooklyn – ha raccolto buone sensazioni. Quasi trenta minuti in campo, 11 punti, nove rimbalzi, sei assist, due palle rubate e una stoppata a referto.

Ecco le dichiarazioni di Aldridge all’emittente YES Network che trasmette le gare dei Nets.

“Mi sento molto bene, mi sto prendendo il tempo necessario. Questi ragazzi muovono benissimo il pallone e giocano davvero bene anche off-the-ball. È stato semplice per me, mi sono divertito. Dopo il primo libero segnato tutti mi hanno esultato, come una famiglia. Devo ritagliarmi i miei spazi, aprire il campo ed essere aggressivo sui cambi. Stasera c’è stato un equilibrio perfetto dentro-fuori. Mi hanno raddoppiato e io ho sempre cercato l’uomo libero. Mi aspettavo di essere molto più stanco ma non è che in questo mese sia rimasto a guardare seduto su una poltrona. Ho lavorato.”

