Risultati NBA: debutta Aldridge, vincono i Nets! Bene Denver coi Clippers, altro losing effort di Westbrook

(33-15) Philadelphia 76ers 114-94 Cleveland Cavaliers (17-31)

Difesa, difesa, difesa. Una super seconda metà di gara permette ai Philadelphia 76ers di avere la meglio su Cleveland. I Sixers finiscono così il loro ciclo di sei trasferte consecutive con un record di 4-2. La vittoria sui Cavs arriva, si diceva, grazie alla difesa. Phila tiene gli avversari a 17 punti nel terzo quarto e a 21 nell’ultimo. Dal canto suo invece, grazie alle due triple di Milton in apertura di quarto quarto, Philadelphia può così staccarsi nel punteggio. Nel frattempo, Joel Embiid è sempre più vicino al rientro. A proposito di infortunati: a Cleveland si rivede Kevin Love.

(17-30) Washington Wizards 91-120 Detroit Pistons (14-34)

Altra partita senza Bradley Beal, altra tripla doppia di Russell Westbrook, altra sconfitta per i Washington Wizards. Per la seconda volta consecutiva, non è bastato ai capitolini l’ex OKC, stavolta autore di 16 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Washington continua a pagare pesantemente sul lato difensivo: 120 punti subìti dai Pistons parlano da sé. Non va meglio nemmeno in attacco, dove le percentuali sono pessime: il 31.6% ai liberi è il nuovo record negativo di squadra. Prestazione sorprendente quella di Detroit, che con una squadra ricca di giovani e con rotazioni ancora non fisse, trova grandi percentuali dal campo e una fiducia di squadra davvero positiva. A guidare la compagine c’è Josh Jackson, autore di 31 punti, di cui 19 nella prima metà di gara.

(24-23) Charlotte Hornets 89-111 Brooklyn Nets (34-15)

Se i Brooklyn Nets saranno sempre questi, allora auguri a tutti quanti. Senza Kevin Durant, senza James Harden, tocca al neo-arrivato LaMarcus Aldridge presentarsi nel migliore dei modi. L’ex Spurs, nel ruolo di centro, chiude una partita molto positiva da 11 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. I Nets volano nel punteggio: Charlotte sbaglia di tutto nel primo quarto, dove si ferma a 11 punti di squadra. Il solo Jeff Green, con 12, ne segna di più. Brooklyn approfitta delle difficoltà avversarie e spinge tantissimo sull’acceleratore: la leadership nel secondo quarto è addirittura di 29 punti, sul 47-18. Le difficoltà di Charlotte proseguono anche nel terzo periodo, con un altro misero parziale da 17 punti. I Nets possono così controllare agilmente la partita, sopra di 30 lunghezze.

(23-25) Golden State Warriors 109-116 Miami Heat (25-24)

Debutto con vittoria per Victor Oladipo, appena arrivato in quel di Miami. Contro Curry e i suoi 36 punti (e 11 assist) è servita una prestazione a tutto tondo dell’ex Pacers, che fa un po’ di tutto in qualsiasi voce del tabellino.

Gli Warriors partono molto lentamente, sbagliando 11 dei loro primi 13 tentativi dal campo. A loro volta, sul finire del primo quarto, anche gli Heat hanno difficoltà offensive. Golden State però non riesce ad allungare mai oltre i 5 punti, vista la difesa degli avversari che rimane una costante. Le palle perse sono 20, tramutate da Miami in 27 punti. Gli Warriors comandano nel punteggio per l’ultima volta nel terzo quarto dopo un canestro di Curry “alla Curry”. Due parziali, di 9-0 prima e di 10-0 poi, permettono ai padroni di casa di dare lo strappo finale decisivo.