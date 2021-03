NBA, scelta la data per il Draft 2021

Il Draft è senza dubbio uno degli eventi più importanti dell’offseason di ogni squadra NBA. In quest’occasione, infatti, le squadre della lega hanno la possibilità di mettere sotto contratto i giocatori più interessanti e talentuosi del panorama collegiale e non, con la prospettiva di ottenere future superstar o atleti in grado di contribuire a livello professionistico.

Come riportato poco fa da Shams Charania di The Athletic, l’NBA ha scelto le date per il Draft 2021. Nello specifico, la Draft combine si terrà tra il 21 e il 27 giugno; il 22 luglio sarà il momento dedicato alla Lottery, mentre il 29 luglio si terrà l’evento vero e proprio, in cui le squadre sceglieranno i giocatori eleggibili.

The 2021 NBA Draft will be on July 29, sources tell @TheAthletic @Stadium. NBA Draft Lottery will be on June 22. Draft Combine scheduled for June 21-27. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2021

