Risultati NBA: buona la prima per Gordon ai Nuggets, vittorie sofferte per Lakers e Suns

(31-14) Phoenix Suns 101 – 97 Charlotte Hornets (23-22) [OT]

Debutto coi fiocchi per il nostro recap, che nel matinée andato in scena allo Spectrum Center di Charlotte vede i più quotati Suns avere la meglio all’overtime sui padroni di casa.

Match equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni, che dopo un primo tempo senza vincitori né vinti – a metà gara il tabellone recita 49-49 – sembra però via via incanalarsi su un binario favorevole ai ragazzi di coach Williams, che a fine terzo quarto conducono con nove lunghezze di vantaggio sulla concorrenza.

Tuttavia, gli Hornets non demordono e a 33 secondi dalla fine riescono ad agguantare il meritato pareggio grazie alla tripla di Terry Rozier. Sembrano riaprirsi degli inaspettati spiragli di successo per la truppa di coach Borrego, che nel supplementare però non riesce a completare l’opera, concedendo troppo spazio alla verve di Chris Paul e compagni e consentendo loro di portare a casa la trentunesima vittoria di questa regular season.

Riflettori puntati su Devin Booker, che in 41 minuti realizza 35 punti con 6 assist; doppia doppia da 14 punti e altrettanti rimbalzi per Deandre Ayton, mentre a Charlotte non bastano i 30 punti di Devonte’ Graham e neppure i 22 – con 10 rimbalzi – di Terry Rozier.

(28-18) Portland Trail Blazers 122 – 117 Toronto Raptors (18-28)

La premiata coppia Lillard e McCollum regala ai Blazers una preziosa vittoria esterna sul neutro di Tampa, dove i Raptors si lasciano sorprendere da un terzo periodo di altissimo livello da parte dei ragazzi di Terry Stotts.

In avvio, eppure, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del match grazie a una scoppiettante fase offensiva che permette a VanVleet e compagni di condurre per 32-41 al termine della prima frazione.

Prima dell’intervallo lungo Portland riesce a recuperare una manciata di punti, ma è nel terzo quarto che gli ospiti alzano le barricate nella propria metà campo e mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale grazie a un parziale di 23-10 che sembra tagliare una volta per tutte le gambe agli avversari.

Il finale si rivela anche piuttosto avvincente, ma i padroni di casa falliscono l’aggancio e i Blazers blindano il loro ventottesimo successo stagionale.

23 punti per CJ McCollum, appena uno in più di Lillard, mentre i Raptorsi si affidano senza troppo successo ai 26 punti e 8 rimbalzi di Pascal Siakam.