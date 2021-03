NBA, Jeanie Buss lancia la sfida ai Nets: “Fatevi sotto”

I Los Angeles Lakers sono ancora i campioni in carica, ma da quest’anno affronteranno una pretendente al titolo in più. I Brooklyn Nets, prima della trade deadline, si sono mossi con fermezza e decisione sul mercato. Le acquisizioni di Blake Griffin e LaMarcus Aldridge hanno elevato i Nets, secondo molti, addirittura a favoriti per il campionato.

Avere un avversario tanto talentuoso e agguerrito spingerà i Lakers a fare del proprio meglio. A dirlo è Jeanie Buss, CEO e presidente della franchigia, che è pronta ad affrontare i rivali della Eastern Conference:

“Quando gli altri vedono in noi la squadra da battere e si preparano per il testa a testa, ci fanno lavorare ancora più duramente. Tirano fuori il meglio di noi” “Fatevi sotto, allora”

I Lakers, dal canto loro, non sono rimasti a guardare. L’arrivo di Andre Drummond è stato una mossa davvero significativa in termini tecnici, visto l’indiscusso talento dell’ex Pistons. Un’aggiunta altresì necessaria, come detto dalla stessa Jeanie Buss:

“L’aggiunta di Andre Drummond, preso nel mercato dei buyout, ci darà un grosso aiuto visto che abbiamo avuto a che fare con molti infortuni e diversi casi di COVID. Marc Gasol, il nostro centro titolare, è stato fuori diverse settimane per il COVID e, anche se è tornato in quintetto, è sempre sotto restrizioni per il minutaggio”

I gialloviola, nel frattempo, non stanno vivendo un momento facilissimo. Le assenze di LeBron James e Anthony Davis stanno pesando moltissimo nell’economia dei risultati di squadra, ma i loro recuperi totali sono fondamentali per arrivare fino in fondo nella corsa Playoff:

“L’importante è che tornino al 100% in campo, in modo da essere in perfetta condizione per i Playoff”

