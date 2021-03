NBA, Towns ritrova il padre al palazzetto e ammette: “È stato emozionante”

Karl-Anthony Towns è tra i giocatori NBA che più di tutti hanno sofferto sulla propria pelle la tragedia del COVID-19. KAT ha infatti perso diversi parenti e amici a causa della malattia. Tra le persone scomparse vicino al giocatore dei Twolves c’era soprattutto la madre Jackie, deceduta lo scorso 13 aprile.

È passato quasi un anno da quel terribile giorno: dopo così tanto tempo, con i palazzetti riaperti seppur a capienza ridotta, KAT ha potuto rivedere sugli spalti un volto familiare. Quello del padre, Karl Sr, tornato per la prima volta ad assistere dal vivo ad una partita del figlio dal giorno della scomparsa della moglie.

Un evento indubbiamente carico di emozioni per i due familiari. Nel post-partita, persa contro i Nets, il centro dei Twolves ha voluto raccontare le sue sensazioni:

“[Mio padre] Ha capito quanto fossi deluso dalla sconfitta, ma è venuto a dirmi una cosa che non mi sarei aspettato da lui. Mi ha fatto emozionare. Mi ha detto che mia madre sarebbe stata orgogliosa di come ho giocato questa sera”

Era da tanto tempo che Towns non vedeva familiari ad assistere ad una sua partita. La madre era una delle sue più grandi tifose e la sua assenza si è fatta sentire:

“È stata la prima volta da diverso tempo con la mia famiglia a guardarmi. Ho visto mio padre e ho pensato ‘Dov’è mia mamma? Ora arriverà’. Ma ovviamente non era possibile. Questa cosa mi ha influenzato, ma sono sceso in campo e ho dato tutto per la squadra”

“Io e mio padre ci siamo emozionati molto prima della partita. La sua presenza si è fatta sentire, proprio come faceva mia mamma. Mi ha colpito”