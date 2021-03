NBA, Kyrie Irving torna a disposizione dei Brooklyn Nets

Dopo aver saltato le ultime tre partite per “questioni famigliari” non meglio specificate, Kyrie Irving torna a disposizione di coach Steve Nash per la gara di questa notte in programma contro i Minnesota Timberwolves. Il playmaker, il quale già lo scorso gennaio aveva saltato diversi incontri per ‘motivi personali’ salvo – poi – essere stato pizzicato al compleanno di sua sorella, si è chiamato fuori contro Portland, Utah (sconfitta pesante per Brooklyn, ndr) e Detroit.

I Nets si trovano attualmente in seconda posizione ad Est ad una sola partita di distanza dai Philadelphia 76ers, i quali hanno perduto l’ultimo confronto NBA contro i Los Angeles Clippers. Ritrovato Irving, i newyorchesi non possono ancora contare su Kevin Durant – sempre alle prese con il recupero dal suo infortunio al tendine del ginocchio – così come su LaMarcus Aldridge – arrivato da poche ore a Brooklyn e fermo dal primo marzo.

Leggi Anche

NBA, Blake Griffin risponde alle critiche per aver scelto Brooklyn

Mercato NBA, i Boston Celtics virano su DeMarcus Cousins

Mercato NBA, gli Spurs rilasciano Marquese Chriss