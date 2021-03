Mike Woodson saluta la NBA: allenerà gli Indiana Hoosiers

È tempo di cambiamento per coach Mike Woodson. L’ormai ex assistant coach di Thibodeau ai New York Knicks, ha deciso di lasciare il mondo NBA per andare a ricoprire il ruolo di capo allenatore agli Indiana Hoosiers. Si tratta di un ritorno al College per Woodson il quale era già stato un Hoosier sotto la guida di Bob Knight.

Nelle ore precedenti erano stati fatti anche i nomi di Brad Stevens – coach dei Boston Celtics – e Chris Holtmann – capo allenatore di Ohio State. Per Woodson, 63, sarà la prima esperienza da coach in NCAA. Nel suo coaching staff arriverà anche Thad Matta con il ruolo di associate athletic director.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers ufficializzano Andre Drummond

Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder tagliano Austin Rivers