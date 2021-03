NBA, Karl-Anthony Towns striglia Minnesota: “Tutti noi dobbiamo fare meglio”

Karl-Anthony Towns, stella dei Minnesota Timberwolves, dopo la sconfitta di ieri notte contro gli Houston Rockets, ha chiesto a tutti i suoi compagni di giocare meglio. Queste le sue parole rilasciate durante l’intervista post-partita:

“Non possiamo rincorrere gli altri per tutto il match. Non possiamo vincerle tutte in rimonta. Dobbiamo giocare bene per i 48 minuti della partita. Dobbiamo fare meglio, tutti quanti. Stanotte difensivamente non c’eravamo. Nel primo quarto i Rockets hanno segnato in sette possessi consecutivi. Dobbiamo fare meglio di così.”