Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder tagliano Austin Rivers

L’avventura ad Oklahoma è già finita per Austin Rivers. Il playmaker era arrivato ai Thunder via trade dai New York Knicks poco prima della trade deadline del 25 marzo. A quanto pare, Rivers non rientra nei piani della franchigia la quale ha già specificato di voler sviluppare i propri giovani – panchinando peraltro Al Horford per il resto della stagione. Sam Presti, quindi, è passato ai fatti tagliando il play.

The Oklahoma City Thunder have waived guard Austin Rivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

Sul giocatore c’è da riportare l’immediato interesse di diverse franchigie, una su tutte è Milwaukee. Secondo alcune indiscrezioni i Bucks sono molto vicini a firmare il figlio di Doc. La compagine del Wisconsin sta cercando di allungare il più possibile la sua panchina e sembra aver deciso di puntare su Rivers.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

In questa stagione, Rivers sta viaggiando con una media di 7.3 punti, 2.0 assist e 2.2 rimbalzi ad allacciata di scarpe, per un totale di 21 apparizioni con la maglia dei Knicks.

