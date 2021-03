NBA, brutto colpo per i New York Knicks: infortunio per Mitchell Robinson

Pessime notizie per i New York Knicks. Il giovane centro Mitchell Robinson ha subito la frattura del piede destro durante la partita disputata nella notte americana sul campo dei Milwaukee Bucks. L’infortunio, occorso a circa metà del primo quarto, sembra sia stato causato da un goffo atterraggio del giocatore dopo un intercetto ai danni del diretto marcatore.

Here's the play where Mitchell Robinson broke his foot!

Full video is here: https://t.co/mTm6Ed4O61

New York Knicks vs Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/9ZTHYE7sDq — Chaz NBA (@ChazClavant) March 28, 2021

A fine azione Robinson è stato sostituito dal compagno di ruolo Nerlens Noel, per poi non fare più rientro in campo. Le sue condizioni verranno rivalutate oggi a seguito degli esami di accertamento.

INFORTUNIO ROBINSON: LA REAZIONE DI DERRICK ROSE

Derrick Rose ha appreso la notizia in diretta TV e, visibilmente dispiaciuto ha lasciato dopo poco l’intervista.

The moment Derrick Rose found out Mitchell Robinson had suffered a fractured foot. Raw emotion from a guy who’s been through his fare share of devastating injuries. pic.twitter.com/0gs0F5DeZn — Ryan Field (@RyanFieldABC) March 28, 2021

Mitchell Robinson, 22 anni, era appena tornato a disposizione di coach Tom Thibodeau dopo aver recuperato da un’altra frattura, in questo caso alla mano destra. Il giovane centro stava viaggiando ad una media di 8.5 punti, 8.7 rimbalzi e 1.5 stoppate a partite in maglia Knicks, una grave perdita per le ambizioni di una franchigia in astinenza da postseason dal 2013.

New York (23-22) sfiderà nella notte di lunedì i Miami Heat (22-24), una delle maggiori rivali per i playoff della Eastern Conference.

