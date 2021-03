NBA, crew tutta al femminile per i Sacramento Kings

A festeggiare la vittoria sulla sirena dei Kings contro i Cavs stanotte c’era una crew televisiva molto speciale. In onore del mese della storia femminile infatti i Sacramento Kings hanno avuto una squadra per il commento della partita, in onda su NBC Sports California, composta da sole donne o persone che non si identificano nei due generi binari. Si tratta di una novità per la franchigia californania e una notizia molto importante per la NBA, che da sempre si mostra aperta all’inclusione.

On March 27, we’re breaking barriers Catch the @SacramentoKings game this Saturday to watch our exclusively women and non-binary coverage team in action pic.twitter.com/8vLLgSseaM — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 24, 2021

Al commento della partita c’erano Krista Blunk, che per lo stesso canale segue la WNBA, e Kayte Hunter, ex giocatrice e da 11 anni al seguito della franchigia di Sacramento per Kings TV. A completare la crew televisiva c’erano poi Laura Britt, Layshia Clarendon, Morgan Ragan e Sophia Jones. Il presidente delle basketball operations dei Kings, John Rinehart, ha rilasciato una dichiarazione in merito dicendo:

“Tutte queste persone si sono rivelate assai valide e importanti nel commento in questi ultimi anni, e siamo fieri di offrire questa piattaforma per mostrare il loro talento. È importante concedere opportunità a voci diverse affinché possano essere sempre più incluse e apprezzate. Come padre conosco bene l’impatto che lo sport può avere sulle prossime generazioni e spero che tanti giovani vogliano avere questo obiettivo in futuro”

Al termine della partita anche l’head coach dei Kings, Luke Walton, si è complimentato con le giornaliste:

“Voglio fare pubblicamente i miei complimenti al team del commento della partita. Lavorare con loro è stato molto divertente e spero di poterlo rifare in futuro. È veramente fantastico quello che stanno facendo la NBA e la nostra franchigia in particolare”

