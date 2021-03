NBA, Popovich da record: terzo coach a toccare le 1,300 vittorie in regular season

Gregg Popovich continua ad incidere il proprio nome nella storia del gioco. L’head coach dei San Antonio Spurs ha infatti conquistato la sua 1,300esima vittoria in regular season della sua carriera, unendosi ad un club molto esclusivo. Solamente altri due allenatori nella storia della lega hanno raggiunto e superato prima di lui questo grande traguardo: Don Nelson (1,335) e Lenny Wilkens (1,332).

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L — NBA (@NBA) March 28, 2021

La vittoria in questione è stata conquistata stanotte ai danni dei Chicago Bulls, partita terminata 120-104 per i texani. Cifra tonda quindi, che sicuramente continuerà ad aumentare visto l’ottima regular season che San Antonio sta disputando. Con 29 partite rimaste prima dei playoff, coach Gregg Popovich certamente non riuscirà a superare i suoi due mentori in questa stagione, ma poco gli manca: a meno di un clamoroso ritiro, l’allenatore 72enne diverrà formalmente l’allenatore più vincente della storia dell’NBA durante la prossima stagione.

Pop aggiungerebbe così l’ennesimo riconoscimento ad una carriera che assomiglia molto a quella del più grande head coach di sempre: cinque volte campione NBA e una dinastia in quel di San Antonio che dura dal 1996.

