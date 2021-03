NBA, contusione all’anca destra per Bradley Beal

La stella degli Washington Wizards Bradley Beal ha dovuto abbandonare il campo durante la sfida contro i Detroit Pistons a causa di una contusione all’anca destra. L’entità dell’infortunio verrà valutata nelle prossime ore. Secondo l’allenatore degli Wizards, Scott Brooks, Beal non dovrà stare lontano dal parquet per troppo tempo.

Scott Brooks says he hasn’t spoken to Bradley Beal or the medical staff, so all he knows now is that Beal has a right hip contusion. “I’ve been around guys who can bounce back, and he might be one of the best ones,“ Brooks says. Says they’ll figure out Beal’s status tomorrow.

