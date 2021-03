NBA, David Griffin su NOLA: “Il nostro obiettivo è sviluppare i giovani”

David Griffin, GM dei New Orleans Pelicans, in una recente intervista ha parlato dell’andamento della sua squadra e dell’approccio del team durante la trade deadline. A inizio stagione, l’obiettivo era quello di raggiungere i Playoff – ma a questo punto della regular season il sogno della postseason è quasi svanito. Attualmente i Pelicans sono dodicesimi nella Western Conference con il record di 20-25.

Durante l’intervista per NOLA, David Griffin non ha nascosto la delusione per questa stagione. Queste le sue parole:

“Non siamo sicuramente dove avremmo voluto essere. Il nostro record non è per niente positivo. Siamo uno dei migliori attacchi di tutta la lega, ma al contempo siamo una delle peggiori difese. La squadra è ancora giovane e deve imparare molto, anche sul come vincere. Dobbiamo continuare a far crescere i nostri giovani giocatori. In questa stagione abbiamo visto delle cose molte positive e delle cose che ci hanno allarmato, ma continueremo il nostro processo.”

Successivamente David Griffin ha parlato della trade deadline. Uno dei nomi più caldi era proprio quello del playmaker dei Pelicans, Lonzo Ball. Alla fine però, Ball è rimasto in quel di New Orleans. Il GM ha quindi sottolineato che l’aspetto principale preso in considerazione è stato quello di mantenere una certa continuità all’interno della squadra:

“Durante la trade deadline abbiamo pensato che la continuità fosse importantissima per noi. Dobbiamo continuare a far crescere e maturare i nostri giocatori. Se avessimo potuto migliorare la nostra squadra, lo avremmo fatto.”

