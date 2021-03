NBA: Tatum punta a superare un record di Paul Pierce in maglia Celtics

Jayson Tatum e Paul Pierce sono due dei giocatori più talentuosi che i Celtics abbiano visto nella loro storia recente. The Truth è a tutti gli effetti una delle più grandi leggende della franchigia. Jayson Tatum spera di diventarlo: la strada sembra quella giusta.

Il numero 0 è ormai il leader tecnico e carismatico indiscusso della squadra. Sulle sue spalle poggiano gran parte delle speranze presenti e future dei Celtics. Stanotte Tatum ha segnato 34 punti nell’importante vittoria di Boston contro i Milwaukee Bucks. A 23 anni, questa è stata la partita numero 27 in carriera con almeno 30 punti a segno. Una cifra che, nella storia dei Celtics, ha solo un record migliore, detenuto proprio da Paul Pierce. The Truth, prima di compiere 24 anni, è arrivato a quota 32 partite con almeno 30 punti a segno.

Jayson Tatum tonight: 34 PTS

6 REB

7 AST

13-18 FG It’s his 27th career 30-point game, the 2nd most in Celtics franchise history before turning 24 (Paul Pierce, 32). pic.twitter.com/dfo9EECGBD — StatMuse (@statmuse) March 27, 2021

Tatum ha compiuto 23 anni lo scorso 3 marzo. I 24 sono ancora lontani: c’è praticamente un anno intero davanti per superare Pierce in questa statistica. Se le prestazioni continuassero ad essere di questo livello, è probabile che Tatum ci riesca anche in questa stagione.

La storia dei Celtics è fatta di incredibili campioni e di nomi leggendari. Tatum ha la chance di essere considerato tra questi, se i risultati saranno a suo favore.

