Mercato NBA, gli Orlando Magic tagliano Jeff Teague

L’avventura di Jeff Teague in maglia Magic è durata poche. Infatti, il front office della franchigia della Florida ha deciso di tagliare il prodotto di Wake Forest. La notizia è stata riporta da Shams Charania.

The Orlando Magic have waived guard Jeff Teague, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2021

Gli Orlando Magic, in modalità rebuild, hanno deciso di guardare già alla prossima stagione. Il roster, durante l’ultimo giorno di mercato, è stato rivoluzionato con la franchigia che ha scambiato tutte le loro stelle raccogliendo una serie di scelte in vista dei futuri Draft.

Teague era rientrato nello scambio che ha portato Evan Fournier in maglia Celtics. Oltre al playmaker dei Celtics, i Magic hanno ottenuto due seconde scelte future. Il play, in maglia Celtics, stava disputando una discreta stagione, viaggiando con una media di 6.9 punti, 2.1 assist e 1.7 rimbalzi, giocando in totale 34 partite. Il veterano NBA, con alle spalle 11 anni di carriera nella lega, sarà quindi libero di cercarsi una nuova destinazione.

