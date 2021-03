NBA, Morey stuzzica: “I favoriti sono i Nets, non i Sixers”

Daryl Morey e James Harden: una delle coppie più iconiche degli ultimi anni in NBA. Insieme l’ex General Manager e l’MVP hanno fatto le fortune degli Houston Rockets, arrivando solamente a qualche passo di distanza dalla vittoria del titolo.

Dopo l’ultima estate, Houston ha però visto disgregarsi l’organizzazione che ha fatto, nel bene e nel male, la storia della franchigia. Morey si è accasato a Philadelphia; Harden, dopo mesi di trattative, è riuscito a farsi scambiare ai Brooklyn Nets. Ora, dopo anni passati a lavorare insieme, i due fanno parte delle franchigie più indiziate a contendersi lo scettro della Eastern Conference.

Phila, forte della nuova guida tecnica di Doc Rivers e trascinata dalle prestazioni da MVP di Joel Embiid, sta “mostrando i muscoli” a tutta la NBA. I Nets, dal canto loro, possono vantare un trio dal talento visto pochissime volte in tutta la storia della lega. La sfida è accesa, e Daryl Morey ha caricato ulteriormente la posta in palio:

Morey: "I think Brooklyn's going to go into these playoffs the favorite, but we're right there."

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) March 26, 2021