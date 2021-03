Evan Fournier dovrà ancora pazientare alcuni giorni per debuttare con i Boston Celtics.

L’ex Orlando Magic non sarà presente infatti nella sfida della notte con gli Oklahoma City Thunder. Il giocatore sarà costretto ai box per rispettare, come annunciato dalla franchigia, i protocolli di salute e sicurezza, imposti dalla lega per contrastare la pandemia.

Assenza che si aggiunge ad altre esclusioni eccellenti. I Celtics, oltre a Evan Fournier, saranno costretti a fare a meno di Kemba Walker, Tristan Thompson, Romeo Langford e Semi Ojeleye.

Situazione di emergenza che, tuttavia, potrebbe rivelarsi l’occasione buona per due matricole. In vista della gara con i Thunder infatti, si fanno a questo punto probabili alcuni minuti in campo per i rookie Payton Pritchard e Aaron Nesmith.

