Mercato NBA, Lakers, Celtics e Knicks vicine ad Andre Drummond

Andre Drummond si è liberato dal contratto con i Cleveland Cavaliers nella giornata di ieri, ed è ora free agent. Il centro è il pezzo più pregiato sul mercato al momento e ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Secondo Brad Turner del Los Angeles Times, Los Angeles Lakers, Boston Celtics e New York Knicks sarebbero le favorite per ingaggiare il giocatore. La decisione di Andre Drummond potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sources: Lakers and Celtics in running to land center André Drummond, but Knicks also have a shot. Drummond might make a decision today. — Brad Turner (@BA_Turner) March 27, 2021

Lakers, Celtics e Knicks non sono le uniche squadre a caccia di un lungo sul mercato. Anche Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers sembrano interessate, ma la volata finale per Drummond al momento è un affare tra tre squadre. Lakers e Celtics potrebbero offrire al centro 27enne la possibilità di partire titolare e di giocare per qualcosa di importante nella postseason. I Knicks potrebbero mettere sul piatto un contratto pluriennale a cifre superiori, mettendolo al centro del progetto per le prossime stagioni.

Con il buyout con i Cavaliers, Drummond ha rinunciato parzialmente al suo ricco contratto, che chiamava quasi 29 milioni di dollari per questa stagione. Attualmente Drummond viaggia con 17.5 punti, 13.5 rimbalzi e 2.6 assist di media a partita.

