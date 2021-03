NBA, Myles Turner “Il mio impatto difensivo è il più significativo della lega”

Myles Turner è sicuramente uno dei migliori difensori della NBA. Il centro degli Indiana Pacers, dopo la vittoria contro i Dallas Mavericks, ha lodato sé stesso per la prestazione difensiva sfoderata. Contro i Mavericks, Turner a messo a referto nove punti, tre assist, sette rimbalzi e ben sette stoppate. In questa stagione, il lungo è leader NBA per quanto riguarda il numero di stoppate rifilante, viaggiando con una produzione media di 3.51 ad allacciata di scarpe.

Queste le parole di Myles Turner rilasciate a FOX Sports Indiana:

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo. I Mavericks sono una delle migliori squadre nella fase offensiva della lega. Il mio impatto, nella fase difensiva, è il più significativo della lega. Quando sono in campo le cose cambiano, e di molto. Non ho bisogno di segnare punti per lasciare un segno nel match. So già dove farò la differenza. Adoro giocare in difesa coi miei compagni.”

Questa è stata la vittoria numero ventuno per gli Indiana Pacers. Col record di 21-23, si ritrovano noni nella Eastern Conference. Il sogno Playoff è ancora vivo e con un Myles Turner di questo tipo le chance per la qualificazione alla postseason sono alte. Nel prossimo match i Pacers sfideranno Bradley Beal ed i suoi Washington Wizards.

