NBA, Nikola Vucevic: “LaVine è un gran giocatore”

Nikola Vucevic è stato il grande colpo di mercato dei Chicago Bulls. Il centro montenegrino, 2 volte All-Star, è arrivato dagli Orlando Magic via trade, in cambio di Otto Porter Jr, Wendell Carter jr e due prime scelte al Draft. Insieme a lui, i Bulls hanno preso anche Aminu. A Chicago, Vucevic potrà far coppia con Zach LaVine, che l’ha già accolto entusiasticamente.

In un’intervista su Zoom per NBC Sports Chicago, Vucevic ha parlato dell’approdo ai Chicago Bulls:

“Penso di potermi inserire bene nel gruppo squadra. Penso che il mio stile di gioco si abbini bene. L’ho capito parlando con molti miei compagni e con coach Donovan, sulle cose che vuole migliorare, su come vuole giocare e su come vede la pallacanestro. Mi piace giocare nel modo in cui giocano loro, gli ho guardati parecchio. Abbiamo giocato contro di loro quando ero a Orlando e ho avuto la sensazione che fossero una buona squadra. Quindi sono felice di essere qui e ovviamente sono emozionato. Ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi e per loro di adattarsi a me, in attesa della nostra prima partita.”

Nikola Vucevic sta parlando da San Antonio, dove si trova con la squadra in vista della sfida di questa notte. Il centro ha parlato anche dell’opportunità di dividere il campo con Zach LaVine, anche lui un All-Star:

“E’ un gran giocatore, e ho sentito un sacco di cose belle su di lui anche fuori dal campo. Non vedo l’ora di conoscerlo meglio. Sul campo, penso che i nostri modi di giocare combacino. Posso aiutare Zach a fare molte cose che ama fare, e lui può aiutare me in altri modi. Penso che i nostri giochi a due saranno davvero buoni.” “Ci vorrà un po’ di tempo per conoscerci e per creare la giusta chimica. Però credo che quando si hanno due giocatori di alto livello e dal grande QI, che sanno come giocare e come vincere, non ci voglia molto tempo.”

