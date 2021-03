NBA, Vucevic saluta Orlando sui social

Nikola Vucevic ha cambiato maglia a poche ore dalla Trade Deadline 2021. Con un messaggio sui social l’All-Star montenegrino ha salutato gli Orlando Magic, la sua squadra per nove stagioni di carriera NBA.

Di seguito le righe di commiato di Vucevic:

È stata molto dura per me scrivere queste righe.

Non so bene da dove cominciare, ma alla città che mi ha accolto da ragazzo e mi ha trasformato in un uomo voglio dire GRAZIE.

Orlando ha un posto speciale nel mio cuore e lo avrà sempre. Ho incontrato grandi persone qui, costruendo legami molto speciali. Questo è ciò che mi mancherà di più.

A tutti i miei compagni e allenatori durante questi anni con i Magic , grazie per avermi aiutato a diventare il giocatore che sono oggi.



Alla famiglia DaVos e a tutta l’organizzazione Magic, grazie per esservi presi cura di me e della mia famiglia aiutandomi a raggiungere i miei sogni.



Ai tifosi degli Orlando Magic, grazie per avermi sempre sostenuto. Avete avuto per me nient’altro che amore e vi amerò sempre per questo!



È attivato il momento di aprire un nuovo capitolo nella mia vita. Non vedo l’ora di unirmi ai Chicago Bulls per diventare parte di un’organizzazione così grande e speciale.



Forza Bulls!

Nikola Vucevic

Vucevic, quarto ogni epoca per partite giocate in maglia Magic (591), saluta la Florida chiudendo al terzo posto per punti segnati nella storia di Orlando (10423) e con il record di canestri ‘su azione’ (4490).

