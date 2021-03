NBA, Vucevic, numeri top e trade a metà stagione: c’è un precedente negli ultimi 40 anni

Nikola Vucevic è passato ai Chicago Bulls con una trade formalizzata a poche ore dalla deadline – qui tutte le trattative concluse. Considerato lo status di All-Star il suo cambio di maglia desta curiosità ma c’è un’altra particolarità statistica piuttosto sorprendente.

Come rilevato da Matt Williams di ESPN, se si considera un campione minimo di 20 partite disputate tra l’inizio di stagione e la deadline, Vucevic è soltanto il secondo giocatore negli ultimi quarant’anni di NBA a far registrare almeno 20 punti e 10 rimbalzi nel momento della trade a metà stagione. Il precedente è legato al nome di DeMarcus Cousins, scambiato quattro anni fa dai Kings ai Pelicans dopo l’All-Star Game, quando stava viaggiando a 27.8 punti e 10.6 rimbalzi di media.

Nikola Vucevic is the 2nd player over the last 40 seasons to average 20 points and 10 rebounds at the time of changing teams midseason (min. 20 games into season).

He joins DeMarcus Cousins, who averaged 27.8 points and 10.6 rebounds before going from the Kings to the Pelicans.

— Matt Williams (@StatsWilliams) March 25, 2021