NBA, Erik Spoelstra commenta la sesta sconfitta di fila per Miami

Non è un bellissimo momento per i Miami Heat. Dopo un inizio di stagione difficile, gli Heat sembravano aver ritrovato la retta via, rifilando una serie di vittorie importanti. Tuttavia, la squadra allenata da coach Erik Spoelstra è, invece, di nuovo in difficoltà ritrovandosi ottavi nella Eastern Conference con il record di 22-24.

Nella scorsa notte, la compagine di Miami ha perso contro i loro avversari di Division, ossia gli Charlotte Hornets, con il risultato finale di 105-110, collezionando la sesta sconfitta di fila. Queste le parole rilasciate a FOX Sports Florida da parte di coach Spoelstra:

“Il nostro gruppo ha carattere ed è molto competitivo, ma devo dire che gli Hornets hanno giocato un ottimo primo tempo. Sembravano più veloci e più freschi di noi. Nel secondo tempo, invece, ho visto molte belle cose da parte nostra per tentare la rimonta. Jimmy Butler e Bam Adebayo hanno fatto giocate importanti ma alla fine abbiamo perso. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita contro i New York Knicks e ovviamente cercare di fare meglio.”

Jimmy Butler, autore di venti punti, nove assist e cinque rimbalzi, è sicuro che la sua squadra possa giocare meglio di così:

“Abbiamo sbagliato diversi tiri dalla lunetta. Abbiamo sbagliato certe giocate che solitamente chiudiamo con efficacia… e non riuscivamo più a segnare. Una partita diversa ma sempre con gli stessi errori. Dobbiamo essere più cattivi ed intelligenti sul campo.”

Gli Heat, nella prossima partita, affronteranno i quinti classificati nella Eastern Conference, ovvero i New York Knicks.

