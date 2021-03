Gli Orlando Magic sono definitivamente la squadra più attiva in queste ultime ore di mercato NBA. La franchigia della Florida, infatti, ha chiuso una trade con i Denver Nuggets per liberarsi di Aaron Gordon. Il giocatore negli scorsi giorni aveva chiesto espressamente la trade, con Orlando che pare voler accontentarlo. Ecco perché Denver, vogliosa di prepararsi alla postseason nelle migliori condizioni possibili, è andata all-in con la sicurezza di potersi accaparrare l’ala.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Orlando riceverà in cambio Gary Harris, RJ Hampton e una scelta del primo giro al Draft.

Gary Harris, RJ Hampton and a first-round pick to the Magic for Aaron Gordon, source tells ESPN. https://t.co/VWMUVCokeS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021