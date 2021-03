Mercato NBA, Brad Wanamaker finisce agli Charlotte Hornets

Con Marquese Chriss, spedito alla corte di Gregg Popovich, i Golden State Warriors hanno accompagnato alla porta anche Brad Wanamaker. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, l’ex numero 10 della franchigia californiana si aggrega agli Charlotte Hornets.

The Hornets are acquiring Golden State's Brad Wanamaker, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

In questa stagione Brad Wanamaker ha disputato momentaneamente 39 partite, di cui nessuna da titolare. Il classe ’89 ha una media di 4.7 punti, 1.7 rimbalzi e 2.5 assist. Dopo le prime due esperienze in maglia Boston Celtics, questa è la sua terza annata in NBA.

Adesso lo aspetta una nuova avventura agli Charlotte Hornets.

