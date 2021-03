Minuti caldissimi quelli in casa Los Angeles Clippers. Secondo quanto riporta Shams Charania, insider di The Athletic, i californiani avrebbero finalmente chiuso con gli Atlanta Hawks per l’arrivo di Rajon Rondo. Il front office dei Clippers spedirà in Georgia un pacchetto formato da Lou Williams, due scelte future del secondo giro e conguaglio in denaro.

Per Williams si tratta di un ritorno in quel di Atlanta poiché aveva già vissuto un paio di stagioni – tra il 2012 e il 2014 – con la compagine dell’Est.

Clippers are finalizing a deal to acquire Rajon Rondo from Atlanta for Lou Williams, two second-round picks and cash, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

