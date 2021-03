Mercato NBA, i Sacramento Kings prendono Terrence Davis da Toronto

I Toronto Raptors, in questi ultimi minuti di mercato NBA, hanno liberato un altro posto all’interno del proprio roster. I canadesi, infatti, si sono liberati di Terrence Davis, scambiato ai Sacramento Kings i quali, a loro volta, hanno restituito una scelta futura al Draft del secondo round.

Toronto is trading guard Terrence Davis to Sacramento for a future second round pick, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021