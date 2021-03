NBA, Blake Griffin debutta con i Brooklyn Nets: torna a schiacciare dopo 1 anno

Dopo settimane di attesa, Blake Griffin è finalmente sceso in campo per la prima volta con la canotta dei Brooklyn Nets nella vittoria dei newyorchesi contro Washington. Il giocatore è uscito dalla panchina verso fine primo quarto, segnando i suoi primi due punti – ad inizio ultimo periodo – inchiodando una bella schiacciata. Il sei volte All-Star aveva giocato le ultime 25 partite consecutive senza riuscire ad andare mai al ferro, con la sua ultima inchiodata registrata il 12 dicembre 2019.

Griffin, il quale ha chiuso con soli due punti e due rimbalzi in quindici minuti di permanenza sul parquet, ha commentato in questo modo la sua personalissima prestazione:

“Sapevo che una volta inchiodata una schiacciata avrei suscitato l’ilarità della mia panchina, quindi ho cercato di non guardarla. Poi però ho sbirciato in quella direzione e ho visto DeAndre [Jordan] completamente fuori dallo spazio adibito e ho visto tutti gli altri alzarsi in piedi… quindi è stato difficile non sorridere in quella situazione. È stato bello toglierlo in ogni caso essere tornato a schiacciare.”

“È stato fantastico essere di nuovo sul parquet. Mi sentivo bene, come se fosse un nuovo inizio. Ovviamente so che posso ancora migliorare molto la mia condizione.”