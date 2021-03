Mercato NBA, Kabengele a Sacramento, Clippers liberano un posto a roster prima della trade deadline

I Los Angeles Clippers hanno mandato Mfiondu Kabengele, una seconda scelta futura e le ormai proverbiali cash considerations a Sacramento in cambio di una seconda scelta. Entrambe le pick coinvolte sono assai protette, scrive Andrian Wojnarowski di ESPN. I Clippers avevano declinato l’opzione sul contatto di Kabengele per il 2021-22 nel mese di dicembre. Ciò implica, come ribadito da Bobby Marks di ESPN, che l’eventuale offerta che i Kings avanzeranno al giocatore in free agency non potrà superare i 2.17 milioni. Importo pari a quello spettante a Kabengele qualora i Clippers avverassero esercitato l’opzione a proprio favore.

Per firmare Kabengele i Kings hanno impiegato la trade exception – in scadenza proprio nella giornata di lunedì – da 2.07 milioni di dollari ottenuta lo scorso anno all’interno dello scambio che aveva portato Dedmon ad Atlanta. I Clippers hanno liberato così un altro posto a roster scendendo inoltre sotto la soglia apron – imposta dall’hard cap – di 2.6 milioni di dollari. Il vincolo di cap avrebbe impedito ai Clippers di firmare un giocatore prima del 30 marzo, andando dunque oltre la Trade deadline di giovedì 25.

